Диетолог рассказал о вредной для сердца аминокислоте

Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов предупредил, что содержание в крови определённой аминокислоты повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также деменции и онкологии.

Аминокислота гомоцистеин не образуется в организме, а поступает только с продуктами питания, такими как мясо, яйца, молочные продукты — особенно творог, объяснил диетолог в интервью Радио Sputnik.

В течение жизни уровень гомоцистеина в крови постепенно повышается, но если он остаётся в пределах нормы, то это не является нарушением здоровья, отметил Семирядов.

По его словам, подъём уровня гомоцистеина зачастую связан с нехваткой витаминов — фолиевой кислоты и витаминов группы В (В6, В9, В12 и В1).

Раз в год рекомендуется сдавать анализ на содержание гомоцистеина в крови, добавил диетолог.

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