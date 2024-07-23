Малышева объяснила, можно ли пить парное молоко

Парное молоко можно покупать только у проверенных людей, которые соблюдают все санитарные нормы, сообщила телеведущая и врач Елена Малышева в передаче «Жить здорово!» на Первом канале. Но даже в этом случае напиток лучше прокипятить.

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"Люди, которых вы покупаете парное молоко, должны взаимодействовать со всеми ветеринарными службами. Если они это делают, жизнь ваша в безопасности", — уточнила Малышева.



При этом существуют риски, что парное молоко может быть заражено бруцеллезом, поэтому его лучше прокипятить. Врач добавила, что после термической обработки напиток не теряет полезных свойств.

Офтальмолог Михаил Коновалов напомнил, что молоко является источником кальция. По его словам, в 100 граммах молока содержится примерно 10% от суточной нормы этого минерала.

"Он нам нужен, чтобы наши кости были здоровыми. От количества кальция зависит и рост костей, и их крепкость, и качество зубов. При недостатке кальция кости становятся хрупкими", — отметил врач.



Кроме того, в молоке содержится витамин D. Он нужен, чтобы кальций усваивался и помогал иммунитету. Без витамина D клетки лимфоциты не активны, подчеркнула Малышева. Также она обратила внимание, что из обезжиренного молока витамин D не получить.

Ранее врач-терапевт Яна Шмелева рассказала, что молоко при добавлении в чай, нейтрализует полезные для сердечно-сосудистой системы вещества. По ее словам, также такой напиток может вызвать дискомфорт в желудке.