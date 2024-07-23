Диетолог перечислил продукты, которые не стоит употреблять на ужин

Тяжелые жирные блюда, копчености, некоторые виды мяса, сложные и простые углеводы, бобовые и газированные сладкие напитки не стоит употреблять на ужин, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

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«Некоторые продукты категорически не подходят для ужина. Противопоказаны тяжелые жирные блюда и копчености: свинина, баранина, утка, гусь, а также сало и любые мясные полуфабрикаты вроде сосисок или сарделек. Желательно исключить бобовые: фасоль, горох, нут, чечевицу — они идеально подходят для дневного времени. Эти продукты потребуют длительного процесса пищеварения, активной выработки ферментов», — рассказала диетолог.



Сложные углеводы (цельнозерновые крупы и хлеб) рекомендуется использовать на ужин в рационах спортивного питания. Если цель — снижение веса, то эту категорию продуктов лучше употреблять в дневное время.

«Стоит отказаться и от простых углеводов (белый хлеб, сладкие десерты, конфеты, печенье, сдоба), а также от фруктов. Все они провоцируют выброс большой дозы инсулина, в дальнейшем эти «пустые» углеводы в качестве жира будут отложены в области живота и бедер. И, конечно, не рекомендуется употребление газированных сладких напитков и пакетированных соков, которые также приведут к скачку сахара крови в вечернее время», — добавила диетолог.



Идеальным вариантом ужина будет клетчатка, например овощной салат, и белки, которые можно получить из белого мяса или рыбы. Также на ужин можно употребить горсть орехов.