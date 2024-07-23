Как провести застолье с алкоголем с минимальным риском для здоровья, объяснил хирург

Главный совет перед застольем — отказаться от спиртного, но если этого не избежать, то лучше не смешивать алкогольные напитки, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он отметил, что за несколько суток до банкета стоит есть продукты, богатые йодом, так как элемент стимулирует выработки гормонов щитовидной железы, способствующих расщеплению продуктов распада алкоголя.

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"Главный совет — не пить. Но если не увернуться от застолья, то за несколько дней лучше употреблять продукты, богатые йодом, он стимулирует выработку щитовидной железой гормонов, способствующих расщеплению продуктов распада алкоголя. За сутки до праздника примите витамин В6, активирующий фермент алкогольдегидрогеназу, разрушающий спирт", — заявил Умнов.



Эксперт подчеркнул, что непосредственно перед застольем стоит принять препараты-ферменты поджелудочной железы для разгрузки ЖКТ. Выведению вредных веществ также поможет прием активированного угля, напомнил Умнов.

"Перед застольем лучше немного наполнить желудок, снижая риск раннего опьянения и даже отравления. Хороший вариант — немного рисовой каши, пара вареных яиц и хороший кусок сливочного масла. Рис — это сорбент, а жирное сливочное масло будет препятствовать быстрому всасыванию алкоголя через стенки желудка", — подчеркнул Умнов.



По его словам, недопустимость смешивания разных спиртных напитков связана с нагрузкой на печень, которая не успеет в данном случае переработать разные токсины. Умнов добавил, что пить лучше залпом, так как в ЖКТ спирт впитывается гораздо меньше, чем в полости рта.

"Не закусывайте тяжелой пищей, она длительное время остается в желудке, а впитавшийся в нее алкоголь позже также ударит по организму. Не употребляйте с алкоголем жирные, жареные, острые блюда — это «двойной удар» по поджелудочной железе и печени, они вряд ли способны справиться с таким объемом шлаков. Чтобы сгладить мочегонный эффект водки, пейте достаточное количество жидкости без газа", — подытожил Умнов.



Ранее команда немецких ученых из университета Виттен-Хердеке в Германии заявила о неверности устоявшегося мифа о том, что слабоалкогольные напитки не стоит употреблять после крепких. До этого считалось, что из-за такой манеры выпивать возникает сильное похмелье, однако оно появится в любом случае, если выпить больше нормы, резюмировали ученые.