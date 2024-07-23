Врач перечислил витамины, необходимые для здоровья кожи

Витамины A, E и C необходимы для здоровья кожи, заявила терапевт, заведующая центром общественного здоровья и профилактики Ольга Чиркова в беседе с NEWS.ru. По ее словам, витамин А помогает восстанавливать кожу и способствует образованию новых клеток, он содержится в печени животных и яичных желтках. А витамины группы В препятствуют шелушению, в том числе в углах рта, поэтому важно есть каши и мультизерновой хлеб.

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"Витамин Е защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов, параллельно работая онкопротектором. Его можно найти в миндале, фундуке, семенах подсолнечника, авокадо, шпинате, киви, манго, оливковом масле, а также в лососе и тунце", — добавила медик.



Врач напомнила, что важен и витамин С, который стимулирует выработку коллагена, то есть делает кожу упругой и эластичной. Кроме того он улучшает состояние стенок капилляров, борясь с куперозом. Этот мощный антиоксидант содержится в цитрусовых, клубнике, киви, болгарском перце, помидорах, брюссельской капусте, брокколи, шпинате, петрушке, а также в черной смородине и шиповнике.

"Свою лепту в красоту кожи может внести и витамин Д, который в том числе участвует в нормализации работы эндокринной системы и способствует нормальному росту тканей и процессам их заживления. Он вырабатывается в коже под действием ультрафиолетовых лучей, а с пищей поступает из печени рыбы жирных сортов, икры, молочных продуктов, яичного желтка", — отметила врач.



Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что летом следует как можно чаще есть фрукты и ягоды. Они все вкусные и полезные, однако на клюкву он посоветовал женщинам обратить особое внимание — это натуральное средство от цистита. Она также очень богата витаминами С и F, первый — улучшает иммунную систему, второй — является природным антиоксидантом для молодости и красоты.