Нутрициолог назвал пять способов замедлить старение после 40 лет

Врач-нутрициолог Елена Моторина перечислила пять правил, чтобы замедлить процесс старения в организме, сохранив здоровье после 40 лет.

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В первую очередь она призвала понизить в рационе содержание сахара, а лучше — отказаться от него совсем. По ее словам, сахар вызывает гликацию, которая ускоряет старение организма «засахариванием» белков коллагена и эластина, вызывая их структурное нарушение, приводящее к образованию морщин.

К тому же сахарами питаются раковые клетки, у них отсутствуют собственные митохондрии, они берут энергию для быстрого размножения из сахаров.

Также нужно отказаться от трансжиров и снизить потребление омега-6. Самый распространенный источник трансжиров — маргарин, которого много содержится в промышленной выпечке и слоеном тесте. Также их в избытке в блюдах, которые готовятся в большом количестве масла, особенно во фритюре.

"Они практически не расщепляются ферментами, оказывая опасное влияние на работу поджелудочной железы. Плюс они не выводятся из организма, провоцируя появление атеросклероза", — цитирует медика РИА Новости.



Также нужно следить за равным соотношением омега-3 и омега-6, которые получаются только из пищи. Главный источник последнего — рафинированное подсолнечное масло. Его следует заменить на оливковое, льняное, конопляное или нерафинированное.

Важным условием сохранения здоровья является соблюдение питьевого баланса. Необходимо выпивать 30 миллилитров воды на килограмм «нормального» веса в день.

Кроме того, надо сократить потребление красного мяса, заменив его на рыбу. После 45–65 лет мясо можно употреблять не чаще двух раз в неделю. Но лучше его заменить на жирную рыбу, которая является источником омега-3 жирных кислот.

Интервальное голодание способствует нормализации уровня сахара в крови и выработке инсулина поджелудочной железой. Это активизирует процесс обновления и оздоровления клеток, который замедляет старение. При этом подойдет любой режим интервального голодания, если соблюдать важный нюанс — ужин должен быть не позже 19:00.

Ученые проанализировали шесть распространенных режимов питания, оценив их воздействие на микробиом кишечника и риски для здоровья. Об этом сообщила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.