Какие изменения в образе жизни предотвращают 40% случаев рака

Новое исследование показало, что два из пяти случаев рака и почти половина всех смертей среди взрослых старше 30 лет в США связаны с контролируемыми факторами риска. То есть такими, на которые человек способен повлиять.

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Учёные в ходе недавнего исследования рассмотрели 18 различных факторов риска для 30 различных типов рака, которые были собраны из опубликованных крупномасштабных объединённых данных или метаанализов. Ведущим контролируемым фактором риска оказалось курение. Оно стало причиной почти 20% случаев рака и 30% случаев смерти от него.

Среди других причин рака, которые мы можем контролировать, выделяют избыточную массу тела. Она была фактором риска в 7,6% случаев. В большей степени она оказалась связана с раком эндометрия, желчного пузыря, пищевода, печени и почек.

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Потребление алкоголя относилось к 5,4% случаев рака. Большинство из них — это рак груди у женщин, за ним шёл колоректальный рак как у мужчин, так и у женщин.

Ультрафиолетовое излучение стало причиной 4,6% случаев меланомы кожи.

Также к контролируемым факторам риска относят отсутствие физической активности, диету (употребление большого количества красного мяса, малого количества фруктов или овощей, недостаток клетчатки), ВПЧ.

Рекомендуется для профилактики рака избегать алкоголя и курения, быть физически активным и поддерживать здоровый вес.

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