Профессор рассказал, как снизить риск развития деменции

По словам профессора Мохамеда И. Элмасри, для защиты от деменции важно правильно тренировать мозг. Он перечислил привычки, которые в этом помогут.

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В новой книге iMind: Artificial and Real Intelligence Мохамед И. Элмасри утверждает, что сейчас фокус перешёл с RI (естественного или реального) интеллекта в пользу AI (машинного или искусственного). Вместо этого он призывает развивать наш ум. Шансы на здоровое старение повышают такие привычки, как дневной сон, «тренировка» памяти, отказ от смартфона.

По словам Элмасри, современными телефонами можно пользоваться до 10 лет, а человеческий мозг в здоровом теле может жить 100 лет и дольше.

© Fisher Center for Alzheimer's Research Foundation

Сейчас молодые люди стали больше полагаться на приложения в смартфонах вместо собственного интеллекта. При этом здоровая память идёт рука об руку с естественным интеллектом.

Дневной сон может помочь улучшить память и работу мозга. Помимо этого, эксперт предлагает читать книги вслух, используя все собственные чувства. Другие методы включают добавление в неделю одного дня для настоящего отдыха, пересмотр образа жизни уже в 20−30 лет, переход к здоровому питанию и отказу от алкоголя или радикальному сокращению его количества.