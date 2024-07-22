Названы способы сделать пеший туризм еще эффективнее для снижения веса

Пеший туризм — хобби, которое полезно для ума и тела. Но если ваша цель — похудеть, то можете предпринять для этого ещё несколько шагов.

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Постепенно увеличивайте продолжительность походов. Это позволит вам похудеть быстрее.

По возможности выбирайте холмистый маршрут. Благодаря этому вы будете сжигать ещё больше калорий.

Наденьте утяжелённый рюкзак. Важно, чтобы он не был слишком тяжёлым, иначе вы быстро устанете и сожжёте меньше калорий.

Старайтесь превзойти свой предыдущий результат в походе. Будьте лучше, чем раньше, хотя бы на пару секунд.

Увлажнение, увлажнение, увлажнение. Возьмите с собой в поход достаточное количество воды.

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Возьмите с собой несколько полезных закусок. Это цельные источники углеводов (фрукты) и закуски с высоким содержанием белка (вяленая говядина). Хорошим выбором станут также семена и орехи.

Обязательно наденьте удобную и подходящую для похода обувь. Она должна быть довольно толстой, чтобы вы не ощущали дискомфорта, наступая на острые камни. Также важно, чтобы ботинки не скользили.

Одевайтесь по погоде. Так в холод вы будете чувствовать себя в тепле, а в жару это ограничит потоотделение и снизит общую потерю жидкости.

Добавляйте спринты там, где позволяет местность. Убедитесь также, что у вас подходящая для этого обувь. Прерывистые спринты во время похода улучшат работу вашего сердца и увеличат потерю веса.

Сходите в поход вместо тренировки. Ходить пешком лучше, чем вообще отказаться от тренировок. Это позволит вам быстрее сжечь жир и похудеть.

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