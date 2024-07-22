Озвучено губительное влияние алкоголя по вечерам
Алкоголь, выпитый вечером, приводит к ухудшению качества сна, предупредил кандидат медицинских наук, психиатр Максим Титков.
Как пишет «Лента.ру», алкоголь обладает успокаивающим эффектом, но он кратковременный. Поэтому человек, который пьет спиртное вечером, будет часто просыпаться ночью. По словам психиатра, сон становится фрагментированным и некачественным из-за того, что алкоголь подавляет фазы быстрого и медленного сна.
Еще одним побочным эффектом привычки выпить перед сном врач назвал чрезмерное расслабление мышц верхних дыхательных путей. Это увеличивает риск храпа и эпизодов остановки дыхания во сне (апноэ), предупредил он.
Кроме того, алкоголь нарушает баланс гормонов, которые регулируют цикл сна и бодрствования. В частности, спиртосодержащие напитки перед сном снижают выработку мелатонина. А он обладает диуретическим эффектом. Позывы к мочеиспусканию учащаются, это приводит к необходимости вставать ночью в туалет и прерывает сон.
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