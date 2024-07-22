Озвучено губительное влияние алкоголя по вечерам

Алкоголь, выпитый вечером, приводит к ухудшению качества сна, предупредил кандидат медицинских наук, психиатр Максим Титков.

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Как пишет «Лента.ру», алкоголь обладает успокаивающим эффектом, но он кратковременный. Поэтому человек, который пьет спиртное вечером, будет часто просыпаться ночью. По словам психиатра, сон становится фрагментированным и некачественным из-за того, что алкоголь подавляет фазы быстрого и медленного сна.

Еще одним побочным эффектом привычки выпить перед сном врач назвал чрезмерное расслабление мышц верхних дыхательных путей. Это увеличивает риск храпа и эпизодов остановки дыхания во сне (апноэ), предупредил он.

Кроме того, алкоголь нарушает баланс гормонов, которые регулируют цикл сна и бодрствования. В частности, спиртосодержащие напитки перед сном снижают выработку мелатонина. А он обладает диуретическим эффектом. Позывы к мочеиспусканию учащаются, это приводит к необходимости вставать ночью в туалет и прерывает сон.

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