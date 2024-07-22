Врач рассказала о пользе майонеза для кожи

Домашний майонез нормализует обмен веществ и позволяет поддерживать эластичность кожи, баланс «хорошего» и «плохого» холестерина, улучшает иммунитет. Об этом рассказала гастроэнтеролог Галина Барташевич.

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Майонез может быть полезен, если его готовить дома на основе куриных и перепелиных яиц. Консервантов в нем нет, поскольку съедать его нужно сразу, чтобы не испортился. В такой майонез добавляют оливковое масло, сок лимона, горчицу.

«Благодаря яичному белку домашний соус получает важные аминокислоты, а оливковое масло улучшает пищеварение и помогает поддерживать баланс между «плохим» и «хорошим» холестерином, — цитирует Барташевич 74.ru.



Она предостерегает — есть майонез ежедневно нельзя. В нем много калорий.