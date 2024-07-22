Диетолог рассказала, полезно ли для здоровья вяленое мясо

В вяленой говядине содержится множество питательных веществ и белка. Но действительно ли она является здоровым выбором?

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Лорен Манакер, магистр наук, сертифицированная медсестра, дипломированный врач, сертифицированный врач-терапевт, сертифицированный терапевт, отметила, что вяленая говядина — это тонкие полоски мяса, которые были приправлены, замаринованы и высушены. Благодаря этому такое мясо хранится дольше.

Обычно для приготовления вяленой говядины её маринуют в смеси специй, соусов и т. п. Далее её сушат. В результате получается жёсткая, ароматная и долго хранящаяся закуска.

Вяленая говядина содержит белок, который поддерживает рост и восстановление мышц. Также в подобном мясе жира меньше, чем в других обработанных закусках. Это делает его более здоровой альтернативой, когда хочется чего-то пикантного.

Также вяленое мясо — источник железа, цинка, витамина B12 и других питательных веществ.

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Один из главных недостатков вяленой говядины — это высокое содержание в ней натрия. Слишком большое количество этого вещества может привести к высокому кровяному давлению. Это повышает риск возникновения болезней сердца и инсульта.

Также многие коммерческие сорта вяленой говядины содержат добавленные сахара и консерванты. Это может свести на нет некоторые из полезных для здоровья свойств продукта.

Употребление обработанного мяса может привести и к повышенному риску возникновения некоторых видов рака.

Некоторые исследования связывают высокое потребление синтетических нитратов с более высокой вероятностью развития рака и других проблем со здоровьем. Однако если говядину есть только периодически, то это будет безопасно для здоровья.

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