Россиянам назвали самый полезный суп от давления

Холодный огуречный суп способен понизить артериальное давление, заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-кардиолог Герман Гандельман. По его словам, в блюдо кладут чеснок, содержащий аллицин, который, в свою очередь, способствует выработке природного расширителя сосудов — окиси азота.

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И когда мы употребляем минимум четыре грамма чеснока в день, снижается артериальное давление, это показали исследования, — сказал врач.



Ранее терапевт Светлана Камышникова рассказала, что летом может повышаться давление из-за перегрева и обезвоживания. По ее словам, чтобы избежать этого, нужно соблюдать водный баланс, не перегреваться и добавить в рацион фрукты и овощи.

Врач-кардиолог Оксана Ротарь до этого предупреждала, что обычное давление может быть опасным для некоторых девушек. Специалист отмечает, что повышение давления до нормального уровня у людей, которые всю жизнь страдали от гипотонии, может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если пониженное давление было свойственно человеку с юности, то это не опасно и он может прожить с таким давлением до глубокой старости.

Профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян отметил, что неконтролируемо понижать артериальное давление способен коньяк. Поэтому мнение о его полезных свойствах в данной области является мифом, подчеркнул он. Помимо этого, напиток воздействует на ЖКТ, особенно на слизистую оболочку желудка, агрессивнее водки.