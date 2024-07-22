Врач развенчала пять популярных мифов о язве желудка

Фастфуд и стресс ни при чём. Врач развенчала 5 популярных мифов о язве желудка
Врач Ожиганова: эффективность строгих диет при язвенной болезни не доказана. У большинства такое заболевание, как язва, ассоциируется с невыносимыми болями в животе и строжайшими ограничениями в пище. На самом деле в большинстве случаев язва протекает бессимптомно, что и делает её опасной. Рассказываем о самых популярных заблуждениях, которые есть вокруг этой болезни.
Самые распространённые мифы про язву
1. Язва — следствие любви к фастфуду.
Основная причина язвенной болезни — бактерия Helicobacter pylori, рассказала гастроэнтеролог Наталья Ожиганова. Так что ни фастфуд, ни чипсы, ни острая пища её не вызывают и не повреждают слизистую желудка. А вот алкоголь действительно может спровоцировать болезнь, как и приём некоторых препаратов.
2. Язва появляется из-за стресса.
Стресс-язва может развиться только у пациентов с тяжёлой патологией. Например, при черепно-мозговой травме, ожогах, сепсисе, полиорганной недостаточности и т. д., отметила врач в телеграм-канале Docma.ru.
3. При язве всегда болит живот.
Около 70% язв вообще не дают никаких симптомов. Чаще всего бессимптомное течение наблюдается у пожилых и людей, которые принимают нестероидные противовоспалительные препараты. Из-за отсутствия симптомов могут возникнуть осложнения — кровотечение или перфорация, предупредила доктор.
4. Язвенникам обязательно нужно сидеть на строгой диете.
Эффективность таких ограничений не доказана, отметила гастроэнтеролог. Отказаться при язве стоит только от алкоголя и сигарет. В период обострения можно ограничить продукты, которые усиливают дискомфорт и боль, добавила эксперт.
5. Язва лечится народными средствами.
Иногда язва может зажить безо всякого лечения, пояснила гастроэнтеролог. Наблюдаться у врача нужно, чтобы предупредить возможные рецидивы. Иногда язва может зажить даже без лечения. Но это может привести к осложнениям в будущем, заключила врач.