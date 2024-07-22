Мужчинам назвали эффективный способ накачать мышцы груди

Тренер Ротач: штанга с цепями помогает накачать грудные мышцы. Благодаря такой неожиданной конструкции тренировки становятся интенсивнее, а силовые характеристики — лучше. Но важно учесть несколько нюансов и грамотно работать с дополнительным весом. Деталями с изданием Men Today поделилась фитнес-тренер, мастер спорта по пауэрлифтингу Ирина Ротач.

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Как тренироваться

Подготовка

Сначала нужно узнать вес цепи. Это даст представление, с чем вам предстоит работать.

Сам процесс

Есть 2 положения цепи:

При подъёме штанги её звенья отрываются от земли и добавляют веса.

При возврате грифа на пол звенья собираются на полу — вес снова уменьшается.

Пока не почувствуете себя более комфортно, работайте только с грифом и цепями.

«Как только вы начнёте увеличивать вес, используйте не более 60 процентов от вашего одноповторного максимума (1ПМ), который должен включать вес цепи», — отметила Ротач.



Сколько подходов

Тренер порекомендовала делать 3 подхода по 8 повторений, начиная с 60% от вашего 1ПМ. Дальше выжимайте штангу без цепей и переходите к другому упражнению.

При этом важно не ограничиваться упражнениями для одной части тела. Нагрузка должна быть комбинированной. Это полезно и для здоровья, и для красоты. Подробнее «Секрет фирмы» рассказала старший тренер LEVITA Акулина Бахтурина. Ознакомиться можно здесь.