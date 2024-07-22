Эксперты рассказали, как перезагрузить мозг, чтобы сохранить его здоровье

Головной мозг управляет всеми органами и системами в организме человека. Любая «поломка» в мозговом центре сказывается на здоровье и ухудшает качество жизни. Преподаватель Симуляционного центра Нелли Бутарная рассказала об эффективной технике, которая не только помогает перезагрузить мозг, но и справиться с острым стрессом и тревогой.

© РИА «ФедералПресс»

«Техника «5-4-3-2-1» заключается в том, чтобы в окружающем пространстве мы отыскали пять предметов по какому-то объединяющему признаку», – пояснила Бутарная.



Следующее упражнение, добавила эксперт, – отыскать четыре вещи, которые можно потрогать или с которыми можно провзаимодействовать тактильно. Далее – три разных звука, а после два аромата или вкуса, которые можно ощутить.

«В конце – одно личное качество, которое вам нравится в себе. Такая последовательная концентрация поможет вернуться в осознанное и спокойное состояние, и освободить голову от ненужных мыслей», – уточнила эксперт.



Нелли Бутарная отметила также, что для возвращения сосредоточенности и концентрации можно попробовать воспроизвести какой-нибудь ритм: скрестить руки и положить их на колени, а затем легкими похлопываниями начать отбивать такт, к примеру, левой рукой три раза, а правой – шесть, передает РИАМО.

«Делайте это попеременно, следя за дыханием на протяжение нескольких минут. Подходят и другие ритмичные действия, такие как хождение из стороны в сторону с подсчетом шагов», – рекомендует специалист.



Ранее невролог Александр Евдокимов перечислил продукты, необходимые для улучшения работы мозга. Эксперт заявил, что для улучшения работы головного мозга следует добавить в рацион омега-3, витамины группы В, жирные кислоты и фолиевую кислоту и уточнил, что эти микроэлементы можно получить из обычной еды.

Предлагаем также ознакомится с основными симптомами рака мозга, на которые стоит обращать внимание. Одним из первых признаков развивающейся опухоли эксперты называют нарушения речи, например, затруднения в подборе слов. Также врачи советуют обратить внимание на частые головные боли, судороги, проблемы с координацией движений, а также такие симптомы, как асимметрия носогубных складок, изменения в походке.