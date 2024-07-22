Эти части тела нельзя мыть антибактериальным мылом даже в жару

Аномальная жара может привести к проблеме неприятного запаха от тела, однако «обычного» мыла достаточно для очищения, а антибактериальные компоненты не смогут обеспечить особого дезодорирующего эффекта, считают эксперты. В то же время есть риск столкнуться с побочными эффектами.

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«Одна из основных проблем — раздражение кожи, так как агрессивные химические вещества могут раздражать кожу и в перспективе вызвать дерматит или экзему», — объяснила дерматолог Ханна Копельман в беседе с Yahoo Life.



По мнению эксперта, особенно важно не использовать антибактериальное мыло на лице и половых органах.

«Эти участки имеют нежную кожу, которую лучше очищать более мягкими, сбалансированными по pH продуктами, чтобы избежать раздражения и нарушения естественного барьера кожи», — объяснила врач.



А в случае с интимной гигиеной антибактериальные средства могут привести к заболеванию бактериальным вагинозом и инфекциями. Исключение — подготовка к операции и другие случаи, когда применение антибактериальных препаратов обусловлено медицинскими показаниями.