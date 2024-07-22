100-летняя женщина назвала шесть продуктов, которые помогают ей сохранять здоровье

Уроженка Нью-Джерси 100-летняя Мариам Тодд рассказала, какие продукты являются ключом к её долголетию. Несмотря на свой преклонный возраст, она не только продолжает водить машину, готовить, но и работает в мебельном магазине своих покойных родителей, основанном в 1929 году.

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Мариам Тодд говорит, что всё дело в её образе жизни. В интервью Today она рассказала, что правильно питается, а большую часть еды выращивает в своём саду.

Женщина регулярно ест помидоры, перец, огурцы, жёлтую тыкву, кабачки и квашеную капусту. Мариам в свои 100 лет настолько здорова, что не была у врача уже три года. За это она благодарит свою диету.

Также Мариам Тодд избегает ультраобработанных продуктов и алкоголя, а из сладких угощений предпочитает более полезный вариант — тёмный шоколад.