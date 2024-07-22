Почему замедляется обмен веществ

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Алексей Березников объяснил РИА Новости, какие факторы могут замедлить обмен веществ у взрослого человека.

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Люди могут набирать лишний вес из-за генетической предрасположенности к ожирению, при которой происходит увеличение энергии, получаемой из жира. Также на набор веса влияют эндокринологические заболевания. Недостаток филиотропных гормонов или гормонов щитовидной железы С4 может привести к замедлению обмена веществ.

Березников отметил, что существуют различия в ожирении у мужчин и женщин. Мужчины могут набирать вес из-за дефицита половых гормонов, так как тестостерон способствует росту мышц и ускоряет обмен веществ, а также защищает от атеросклероза. У женщин избыток эстрогенов может привести к женскому типу ожирения, но это не связано с пищевыми пристрастиями.

Большинство людей набирает лишний вес из-за неправильного подхода к диетам и недостаточной физической активности. Ускорение обмена веществ происходит у тех, кто занимается спортом, в то время как он замедляется у людей, ведущих сидячий образ жизни. Для спортсменов нормой может быть потребление 3500-3700 килокалорий, в то время как для малоподвижных людей уже 1700 килокалорий могут вызвать набор веса.

Березников подчеркнул, что для ускорения обмена веществ необходимо сбалансировать энергозатраты и прием пищи, увеличивать физическую активность и, по возможности, заниматься плаванием.