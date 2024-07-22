Десять ингредиентов для антиракового коктейля

Профессор онколог, доктор наук Ришар Беливо разработал уникальный антираковый коктейль, способный предотвращать заболевание раком желудочно-кишечного тракта. Этот напиток состоит из 10 ингредиентов.

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Компоненты, из которых готовится этот коктейль, в совокупности обладают мощным противораковым действием. В состав входят: брюссельская капуста, брокколи, чеснок, лук-шалот, куркума, черный перец, клюква, черника, грейпфрут и зеленый чай.

По мнению Ришара Беливо, ежедневное употребление этого коктейля может помочь обезвредить канцерогенные вещества, поддержать иммунную систему, блокировать рост опухоли и способствовать самоуничтожению раковых клеток.

Коллеги профессора отмечают, что во время приготовления этого овощного коктейля в лаборатории царил аппетитный аромат, который приятно контрастировал с обычными запахами лаборатории, написал хирург-онколог Иван Карасев в своем телеграм-канале.

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