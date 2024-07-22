Диетолог раскрыла полезные свойства редьки

Редька является очень интересным овощем, который пришел в Россию из Азии, рассказала диетолог Людмила Микитюк в беседе с NEWS.ru. В числе ее главных особенностей, по словам эксперта, — способность снижать уровень холестерина в организме.

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Данный корнеплод семейства капустных отличает пикантный вкус, который поначалу кажется довольно острым, однако затем становится сладким. Редьку часто употребляют в сыром виде, а также варят, тушат и даже маринуют.

Редьку нельзя употреблять больным подагрой, при проблемах с почками и печенью, а также тем, кто недавно перенес инфаркт, — предупредила эксперт.



В ее состав входят минеральные соли натрия, йода, кальция, магния, железа, калия и фосфора, а также витамины С, РР, В, В6, В2. Редька обладает антибактериальными свойствами, способствует активному пищеварению, абсорбирует холестерин, яды и токсины. Благодаря своим свойствам она также используется в медицине при лечении цирроза печени и хронического гепатита.

Недавно стало известно, что редька станет отличным соседом для винограда в саду. Опытные дачники рассказали, что такая пара способствует хорошему урожаю. Однако капусту и огурцы вместе с виноградом сажать не стоит.