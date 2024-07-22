Перечислены продукты, способные предотвратить рак

Возникновение многих патологий в организме тесно связано с питанием, при этом некоторые продукты способны снизить риск возникновения онкологических заболеваний, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова. По ее словам, такими свойствами, в частности, обладают чеснок, зеленый чай, брокколи, зелень и томаты.

Крайне важным в питании человека является чеснок, отметила врач. Он содержит соединения, предохраняющие от рака кожи, толстой кишки и легких, пояснила она. Кроме того, брокколи, цветная и брюссельская капуста содержат мощные антиоксиданты, которые могут снизить риск возникновения опухоли в груди, пояснила Сухорукова.

Вероятно, для вредных клеток содержащееся в капусте вещество — изотиоцианат — оказывается токсичным. При этом оно не влияет отрицательно на здоровые клетки, — отметила гастроэнтеролог.



Эксперт добавила, что цельные зерна также содержат различные противораковые соединения, в том числе антиоксиданты, волокна и фитоэстрогены. Употребление злаков и цельнозерновых продуктов в больших количествах может снизить риск развития рака толстой кишки, подчеркнула Сухорукова.

Помимо этого, зелень с темными листьями — богатый источник каратиноидов, которые удаляют из организма опасные радикалы, не позволяя им провоцировать возникновение рака. Кроме того, помочь в борьбе с образованием онкологических заболеваний может и зеленый чай: его вещества способны предотвратить или замедлить развитие нескольких типов рака: толстой кишки, печени, молочной железы и простаты. Также специалист посоветовала увеличить в рационе объем употребления льняных семян, грибов и цитрусовых.

Хорошо помогают и томаты. В них есть ликопин, который помогает предотвратить рак простаты, молочной железы, легких и желудка. Из всех ягод именно черника содержит больше всего полезных веществ, которые могут предотвратить любой вид рака, — подчеркнула врач.



Ранее врач-онколог Дмитрий Олькин заявил, что здоровый образ жизни помогает предотвратить рак. По его словам, благодаря ЗОЖ организм лучше справляется с «дефектами» при делении клеток. Он отметил, что в человеческом организме постоянно случаются «поломки» во время деления клеток, но шансы того, что иммунная система отследит и уничтожит единичные злокачественные клетки, пока они не стали опухолью, намного выше при здоровом образе жизни.