60-летняя женщина рассказала секрет своей молодости

60-летняя предприниматель из Лондона Тина Вудс называет себя сильным и жизнерадостным человеком и уверяет, что ее биологический возраст намного меньше реального. Секрет молодости она раскрыла изданию Business Insider.

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К поиску молодости и долголетия Вудс приступила четыре года назад. Недавние тесты показали, что ее мозг соответствует мозгу человека 35 лет, а сердце и метаболизм — человеку 40 лет.

По словам британки, секрет ее молодости кроется в том, что ежедневно она употребляет различные добавки для поддержания здоровья, включая витамин D, B12, омега-3, кальций и коллаген для суставов. Помимо этого женщина придерживается сбалансированной диеты и избегает употребления ультраобработанных продуктов. По словам Вудс, поддерживать себя в форме ей помогает кардинальное ограничение суточного калоража. Четыре дня в неделю она ест один раз в сутки.

Также женщина физически активна. Она занимается танцами и тренируется в домашнем спортзале

«Я всегда была в хорошей форме и относительно здорова, но во время менопаузы заметила, что начала набирать вес и стала неэнергичной. Также у меня начались проблемы с мочеиспусканием и либидо. Поэтому последние годы я принимаю заместительную гормональную терапию», — добавила Вудс.



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