Новое направление исследований позволяет лучше понять, как алкоголь влияет на наш организм и как он его старит. За несколько десятилетий специалисты разработали ряд способов определения биологического возраста. Этот возраст оценивает риск и функцию болезней на клеточном уровне.

Существуют два метода определения биологического возраста, которые имеют надёжные доказательства связи алкоголя с телесным вредом. Это длина теломер и эпигенетический возраст. Вот как их может изменить спиртное.

Употребление алкоголя может сделать ДНК уязвимой к повреждениям. И это плохо. Более короткая длина теломер связана с болезнью Альцгеймера, раком и ишемической болезнью сердца. В рамках одного исследования, проведённого в 2022 году, выяснилось, что чем больше люди пили, тем короче были их теломеры. Это значит, что алкоголь вызывает биологическое старение организма.

Оказалось, что употребление более 29 единиц алкоголя в неделю (примерно десять бокалов вина крепостью 14% по 250 мл) связано с возрастным изменением длины теломер на один-два года по сравнению с употреблением менее шести единиц в неделю (примерно два больших бокала вина крепостью 250 мл).

Те, кто страдал расстройством, связанным с употреблением алкоголя, постарели на 3−6 лет больше.

Однако неясно, как алкоголь укорачивает теломеры.

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Эпигенетический возраст связан с примерно 100 биомаркеров для оценки так называемого метилирования ДНК. Этот процесс тесно связано со старением.

По словам доктора Лифана Хоу, профессора профилактической медицины Северо-Западного университета, эпигенетика представляет собой интерфейс между нашей фиксированной ДНК, унаследованной от родителей, и постоянно меняющейся средой, в которой мы живём (включая образ жизни).

Учёные выяснили, что эпигенетическое старение может быть следствием нездорового образа жизни и служить ранним предупреждающим признаком заболевания.

Ещё в 2023 году специалисты опубликовали результаты одного исследования, в ходе которого они 35 лет наблюдали за людьми, которые изначально были здоровы. Оказалось, что кумулятивное воздействие алкоголя — это верный способ увеличить свой биологический возраст. Также обнаружилось, что чем вы моложе, тем будет сильнее старение из-за спиртного.

При этом люди, которые употребляли крепкие напитки, были подвержены большему риску ускоренного старения.

Хорошая новость заключается в том, что теоретически биологическое старение можно обратить вспять. Но на практике эксперты не знают, как это сделать.

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