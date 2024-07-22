По словам сторонников «диеты плотоядных», люди эволюционировали, чтобы питаться только животным белком. Но насколько это полезно для здоровья?

Диета плотоядных исключает всю растительную пищу. Человек ест только продукты животного происхождения, в том числе мясо, рыбу, животные жиры, молочные продукты (с низким содержанием лактозы).

В результате завтрак может состоять из яиц и бекона со сливками, обед — из сырных фрикаделек с куриной грудкой, ужин — из ростбифа и лосося.

Сторонники диеты плотоядных животных говорят, что растительные токсины и остаточные пестициды, используемые в производстве растительной пищи, вредят нашему здоровью.

К сожалению, нет никаких научных данных о влиянии на здоровье исключения всех растительных продуктов из рациона. Единственное — существуют отдельные отчёты и свидетельства, которые сообщают об улучшении контроля веса, здоровья сердца и обмена веществ, когнитивных функций, снижении воспаления, улучшении пищеварительной функции и излечении аутоиммунных заболеваний.

Побочные эффекты при диете плотоядных такие же, как и при кетодиете. Это неприятный запах изо рта, запор, диарея, головные боли, обезвоживание и другие симптомы, связанные с кетозом. Эти симптомы могут со временем исчезнуть, когда организм адаптируется к диете. То есть где-то через месяц.

© Getty Images

Мясо — отличный источник высококачественного белка, железа, цинка, селена, витамина D и витаминов B6 и B12. Рыба содержит высококачественный белок, омега-3 жирные кислоты, витамин D, селен и йод. Молочные продукты богаты высококачественным белком, кальцием, йодом и витаминами группы B.

При этом в руководстве Eatwell Guide от NHS рекомендуется потреблять не менее 5 порций фруктов и овощей по 80 г в день. Помимо этого, треть всего рациона должна состоять из цельнозерновых и крахмалистых продуктов с высоким содержанием клетчатки. Если это всё исключить, то человек будет получать 0 г клетчатки, а это связано с неизвестными долгосрочными последствиями для здоровья кишечника и сердца.

Во всём мире учёные согласны с тем, что повышенное потребление клетчатки связано с более низким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и колоректального рака, а высокое потребление красного и переработанного мяса увеличивает этот риск.

Информация из рандомизированных контролируемых испытаний показывает, что растительная пища, богатая растворимой клетчаткой, снижает концентрацию липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов в крови. Она снижает скорость прогрессирования атеросклероза. Наоборот, жирное мясо и масло могут повышать уровень «плохого» холестерина. Растительная пища также богата калием, витаминами С, фолиевой кислотой и другими микроэлементами, которые по большей части содержатся в овощах и фруктах.

Также известно, что здоровая растительная диета связана с более разнообразными и полезными профилями микробиома кишечника. Это позволяет уменьшить воспаление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.