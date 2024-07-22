Диетолог объяснил, как употребление только мяса влияет на здоровье человека
По словам сторонников «диеты плотоядных», люди эволюционировали, чтобы питаться только животным белком. Но насколько это полезно для здоровья?
Диета плотоядных исключает всю растительную пищу. Человек ест только продукты животного происхождения, в том числе мясо, рыбу, животные жиры, молочные продукты (с низким содержанием лактозы).
В результате завтрак может состоять из яиц и бекона со сливками, обед — из сырных фрикаделек с куриной грудкой, ужин — из ростбифа и лосося.
Сторонники диеты плотоядных животных говорят, что растительные токсины и остаточные пестициды, используемые в производстве растительной пищи, вредят нашему здоровью.
К сожалению, нет никаких научных данных о влиянии на здоровье исключения всех растительных продуктов из рациона. Единственное — существуют отдельные отчёты и свидетельства, которые сообщают об улучшении контроля веса, здоровья сердца и обмена веществ, когнитивных функций, снижении воспаления, улучшении пищеварительной функции и излечении аутоиммунных заболеваний.
Побочные эффекты при диете плотоядных такие же, как и при кетодиете. Это неприятный запах изо рта, запор, диарея, головные боли, обезвоживание и другие симптомы, связанные с кетозом. Эти симптомы могут со временем исчезнуть, когда организм адаптируется к диете. То есть где-то через месяц.
Мясо — отличный источник высококачественного белка, железа, цинка, селена, витамина D и витаминов B6 и B12. Рыба содержит высококачественный белок, омега-3 жирные кислоты, витамин D, селен и йод. Молочные продукты богаты высококачественным белком, кальцием, йодом и витаминами группы B.
При этом в руководстве Eatwell Guide от NHS рекомендуется потреблять не менее 5 порций фруктов и овощей по 80 г в день. Помимо этого, треть всего рациона должна состоять из цельнозерновых и крахмалистых продуктов с высоким содержанием клетчатки. Если это всё исключить, то человек будет получать 0 г клетчатки, а это связано с неизвестными долгосрочными последствиями для здоровья кишечника и сердца.
Во всём мире учёные согласны с тем, что повышенное потребление клетчатки связано с более низким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и колоректального рака, а высокое потребление красного и переработанного мяса увеличивает этот риск.
Информация из рандомизированных контролируемых испытаний показывает, что растительная пища, богатая растворимой клетчаткой, снижает концентрацию липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов в крови. Она снижает скорость прогрессирования атеросклероза. Наоборот, жирное мясо и масло могут повышать уровень «плохого» холестерина. Растительная пища также богата калием, витаминами С, фолиевой кислотой и другими микроэлементами, которые по большей части содержатся в овощах и фруктах.
Также известно, что здоровая растительная диета связана с более разнообразными и полезными профилями микробиома кишечника. Это позволяет уменьшить воспаление.
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