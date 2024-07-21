Врач рассказал, опасно ли купаться сразу после еды

Купаться сразу после приема пищи не опасно для здоровья, если речь идет о любительском плавании. Перед началом активной тренировки, напротив, лучше выждать некоторое количество времени. Об этом изданию MedicalXpress рассказал терапевт Мэтью Баджетт из Кливлендской клиники (США).

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Врач уточнил, что в большинстве случаев нет необходимости ждать по крайней мере 30 минут после еды, чтобы отправиться поплавать. Некоторые люди считают, что естественный приток крови к желудку для переваривания пищи после ее употребления может привести к мышечной слабости и судорогам во время нахождения в воде. По словам Баджетта, это распространенный миф. Профессиональные спортсмены и любители часто легко перекусывают перед тренировкой для увеличения производительности мышц.

Тем не менее, сразу после еды не стоит приступать к серьезным тренировкам. Вероятность возникновения судорог действительно повышается, если плавать долго и в активном темпе «на сытый желудок». Доктор добавил, что время на переваривание пищи организму нужно предоставлять перед началом любой физической активности, будь то плавание или бег.