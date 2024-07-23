«‎Диета означает образ жизни». Диетолог перечислил главные ошибки при похудении

Резкий отказ человека от полноценного питания и группы продуктов является самой частой и опасной для здоровья ошибкой при похудении, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. По ее словам, якобы полезные и эффективные диеты на просторах Интернета не учитывают потребности человека в витаминах и микроэлементах.

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"Диета означает образ жизни. Это совокупность нескольких важных моментов, в том числе режим сна. Питание должно быть полноценным и разнообразным, чтобы закрывались все дефициты. Если под словом диета человек подразумевает ограничительные методы снижения веса, это свод жестких, иногда необоснованных правил для организма. В таких случаях происходит отказ от группы продуктов, либо рацион обедняется по спектру белков, жиров и углеводов. Как правило, подобные диеты есть на просторах Интернета", — отметила Лазуренко.



Специалист отметила, что на сегодняшний момент ни одна диета не обладает максимальной эффективностью для снижения веса. Она посоветовала худеть с учетом рекомендаций персонального врача.

"В таких случаях учитывается потребность организма в макроэлементах, белках, жирах, углеводах, витаминах. Ограничительные диеты дают не стойкий результат, он быстро заканчивается, и организм начинает еще больше набирать вес", — добавила Лазуренко.



Ранее врач-диетолог Татьяна Мещерякова заявила, что из ужина следует исключить баранину, свинину и другие тяжелые жирные блюда. По ее словам, также лучше отказаться от простых углеводов и бобовых вечером.