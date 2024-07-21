Флоатинг: что это такое, кому полезен

О том, что плавание очень полезно, знают все. Но чем оно отличается от флоатинга, что это такое и зачем лежать в соленой воде без движения с закрытыми глазами?

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«Процесс может показаться пугающим для непосвященных. Однако процедура окажет вау-эффект, а вместо этого подарит глубокое чувство спокойствия, которое для многих является трудно достижимым», — рассказывает фитнес-тренер Наталья Романова.



Что такое флоатинг?

Это принятие ванны с водой, насыщенной солью Эпсома, которая поддерживает температуру тела. Это медленное расслабленное плавание на спине без усилий, не ощущая никакого внешнего давления — скорее даже, как парение в космосе с нулевой гравитацией.

«Тщательно продуманная среда разработана таким образом, чтобы исключить любые сенсорные воздействия, такие как свет, звук, гравитация или даже прикосновение. Это позволяет чувствам успокоиться. Завернувшись в защитный кокон тишины и тепла, вы вдруг оказываетесь свободны от отвлекающих факторов и стрессов окружающего мира», — объясняет Наталья.



Магия флоатинга заключается в том, что он способствует глубокому медитативному состоянию, в котором тело быстрее самовосстанавливается. Вот пять ключевых преимуществ флоатинга для здоровья.

Плавание снижает тревожность

Современная жизнь может быть чрезмерно возбуждающей. Постоянные новости о конфликтах и погодных эксцессах, страх перед болезнями, социальные сети, мобильные телефоны, реклама — все это бомбардирует наши чувства, казалось бы, без передышки. Это может легко привести к постоянному состоянию стресса.

«Опасность хронического стресса хорошо известна и может проявляться по-разному — тут и повышение кровяного давления, и тревожные расстройства, это может даже привести к физической боли или повлиять на качество сна», — говорит Наталья.



Расслабленное плавание отлично снижает уровень гормона стресса кортизола и снижает уровень адреналина, в то время как обычные упражнения его повышают. Флоатинг уменьшает тревогу и депрессию, а также улучшает качество сна и общее самочувствие.

Флоатинг облегчает физическую боль

Существует несколько физических преимуществ, которые дает флоатинг, в том числе уменьшение боли, воспаления, снижение стресса, который может испытывать ваше тело или иммунная система.

«Флоатинг способствует расширению сосудов, обеспечивая лучший кровоток, а также мягко снижая высокое кровяное давление. Улучшение кровотока также означает лучшее насыщение кислородом и доставку питательных веществ», — утверждает Наталья.



По сути, флоатинг помогает организму быстрее восстанавливаться — включая мозг, конечности и органы, — что приводит к уменьшению воспаления, мышечных болей и даже болей при ревматоидном артрите.

«Флоатинг также обычно способствует выделению бета-эндорфина. Бета-эндорфины часто называют естественными болеутоляющими средствами организма», — добавляет специалист.



Плавание ускоряет восстановление и повышает спортивные результаты

Еще один эффект от улучшения расширения сосудов — организм может быстрее выводить молочную кислоту после тренировки. Это способствует восстановлению мышц, снятию боли и скованности.

Профессиональные спортивные команды уже много лет используют флоатинг не только для восстановления, но и для повышения остроты ума и визуализации. После процедуры улучшаются любые профессиональные атлетические навыки. Предполагается, что более расслабленное состояние позволяет точнее сконцентрироваться на обычной фитнес-нагрузке и показать лучшие результаты в последствии.

Насыщение организма магнием

Соли Эпсома, используемые в флоатинг-терапии, представляют собой высококачественный сульфат магния. В настоящее время проводятся серьезные исследования, направленные на доказательство всасывания магния через кожу. Многие считают, что флоат-терапия может восполнить дефицит магния в организме, а анекдотические данные свидетельствуют о том, что она уменьшает синдром беспокойных ног, а также другие связанные с ним симптомы.

Флоатинг улучшает сон

«Парение в невесомости» возвращает вашу парасимпатическую систему в равновесие, а снижение уровня кортизола и адреналина помогает наладить более глубокий и восстанавливающий сон. Это может помочь организму поддерживать более здоровый уровень мелатонина — гормона, который способствует переходу ко сну.