Диетолог рассказала, для чего нужна клетчатка

Кроме этого, человек, желающий похудеть, должен питаться цельнозерновыми, кашами и ягодами.

© runews24.ru

В них содержится большое количество клетчатки, которая нужна для нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

«Продукты, богатые клетчаткой, обеспечивают нам здоровую микробиоту и способствуют обмену веществ, сохраняя при этом нормальную массу тела», — сообщила Антонина Стародубова в интервью «Комсомольской правде».



Микробиота синтезирует некоторые витамины, в частности К и группы В. Первый помогает образованию белков, которые участвуют в кроветворении, а второй играет важнейщую роль в поддержании нервной системы.

Также питательные вещества имеют важное значение для синтеза других биологически активных соединений для нормального функционирования сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной систем, отметила врач.

Ранее иммунолог сообщил, что может стать причиной сальмонеллеза.

Ранее врач Дроздова предложила выбирать между пивом и диетой.