Врач-нутрициолог рассказала, можно ли похудеть с помощью арбуза

Врач-нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, в чём польза и вред арбуза, как правильно его есть и можно ли похудеть с помощью этой ягоды.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она, в частности, отметила, что арбуз на 92% состоит из жидкости, поэтому отлично помогает поддерживать водный баланс.

При этом данный фрукт богат полезными микроэлементами, а также витаминами С, А, В1, В5, В6. Кроме того, в его составе содержится ликопин, который снижает риск возникновения рака предстательной железы и колоректального рака.

Помимо этого, подчеркнула Стасюк, ликопин положительно влияет на работу сердца и сосудов, снижая холестерин в крови. А цитруллин, содержащийся в ягоде, повышает уровень оксида азота, который расширяет кровеносные сосуды и снижает болезненные ощущения в мышцах, успокаивает сердечный ритм после тренировок.

Однако, как предупредила специалист, чрезмерное употребление арбуза может вызвать набор веса, так как сахароза, фруктоза и глюкоза в его составе увеличивают калорийность рациона.

«Хотя это и низкокалорийный продукт, он не рекомендуется к использованию его в качестве основы рациона для похудения, – заявила нутрициолог. – Также арбуз может спровоцировать вздутие и неприятные ощущения в кишечнике».



В этой связи специалист советует съедать кусочек арбуза отдельно от основного приёма пищи. А людям с мочекаменной болезнью, диабетом второго типа и с различными кишечными расстройствами и вовсе стоит крайне аккуратно добавлять ягоду в рацион.

«Желательно перед этим проконсультироваться с медиками. Употребление испорченного или неспелого арбуза может привести к отравлению», – резюмировала нутрициолог.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», россиянам рассказали, как правильно выбрать арбузы и дыни.