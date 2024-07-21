Мороженое: польза и вред для организма, сколько можно съедать в день

А также объяснила, как часто его можно есть.

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Мороженое поднимает настроение, но действительно ли холодное лакомство может влиять на наши эмоции? Разбираемся с экспертом.

Как мороженое влияет на работу мозга?

Мария Комбарова, врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко»:

«Мороженое содержит сахар, который быстро увеличивает уровень глюкозы в крови, что даёт мозгу энергию для более эффективной работы. Также лакомство вызывает удовольствие и улучшает настроение, что также положительно сказывается на когнитивных функциях».



Употребление лакомства в разумных пределах может оказывать положительное влияние на работу мозга за счёт выработки дофамина — гормона удовольствия.

Ученые из Института психиатрии в Лондоне обнаружили, что ложка мороженого активизирует тот же центр удовольствия в мозге, что и денежные выигрыши или прослушивание любимой музыки. То есть холодный десерт действительно делает человека счастливее.

В то же время большое количество мороженого вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови. Это, в свою очередь, может вызывать нежелательные симптомы, среди которых чувство усталости, раздражительность, головные боли, нервозность, головокружение, трудности с концентрацией внимания.

Польза и вред мороженого для здоровья

Как и у любого продукта, у мороженого есть свои преимущества и недостатки.

Качественный десерт может быть хорошим источником необходимых питательных веществ, включая кальций и фосфор, необходимые для здоровья костей и зубов. Лакомство также содержит витамины, такие как A, D и B12, которые поддерживают различные функции организма, от зрения и иммунного здоровья до энергетического обмена.

Преимущества натурального мороженого:

белки являются строительным компонентом — помогают поддерживать здоровье мышц, восстанавливать и строить ткани;

полиненасыщенные жирные кислоты благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему;

благодаря содержанию сахара мороженое может обеспечить быстрый прилив энергии: это полезно после интенсивной физической активности или когда нужен быстрый источник энергии;

витамины и минералы, такие как витамин D, кальций и железо, играют роль в поддержании иммунитета, костной ткани;

некоторые виды лакомства, особенно обогащённые пробиотиками, помогают поддерживать здоровье кишечника и улучшают пищеварение. Они часто встречаются в мороженом на основе йогурта;

употребление десерта вызывает выброс эндорфинов, естественных гормонов хорошего самочувствия в организме, что может улучшить настроение, подарить чувство удовольствия и расслабления.

Несмотря на все эти полезные свойства, не стоит забывать о возможных побочных эффектах мороженого.

Так, холодный десерт содержит много калорий, сахара и жира, что может способствовать увеличению веса. Из-за высокого содержания сахара частое употребление лакомства приводит к повышению уровня сахара в крови, что со временем может увеличить риск развития диабета 2-го типа. Сахар в мороженом также плохо влияет и на зубы.

У людей с непереносимостью лактозы десерт может вызвать дискомфорт в пищеварительном тракте, в том числе вздутие живота, газы и диарею.

Высокое содержание насыщенных жиров приводит к повышению уровня «плохого» холестерина ЛПНП в крови. Это, в свою очередь, увеличивает риск сердечных заболеваний.

Более того, регулярное употребление мороженого может способствовать развитию хронических заболеваний, таких как метаболический синдром, ожирение и неалкогольная жировая болезнь печени.

Как часто можно есть мороженое?

Рекомендуется употреблять мороженое в умеренных количествах: 100-150 г в день, не более двух раз в неделю. Причём предпочтение лучше отдавать натуральному пломбиру без дополнительных добавок.

В пломбире примерная калорийность составляет 200 ккал на 100 г, тогда как в пломбире со сгущёнкой — уже 350 ккал на 100 г.