Повторное кипячение воды — вред или нет

Многие люди считают, что дважды кипятить одну и ту же воду вредно, поэтому постоянно обновляют воду в чайнике. Однако эксперты объяснили, в чем загвоздка.

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По словам специалистов, повторное кипячение воды не сильно ухудшает качество воды. Да, концентрация вредных веществ увеличивается, но не сильно. При этом их изначально мало в питьевой воде, которую люди употребляют. Поэтому воду спокойно можно кипятить несколько раз, передают «Белновости».

Ранее диетолог София Кованова призвала пить в жаркую погоду питьевую воду, а также минеральную воду, квас, кефиры и смузи, чтобы утолить жажду. Она добавила, что при повышении температуры окружающей среды организм особенно нуждается в дополнительных витаминах и минералах для функционирования.

Также стало известно, что в условиях жары только 6% россиян чувствуют себя комфортно, следует из опроса специалистов онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру». Отмечается, что остальная часть пользуется кондиционерами, вентиляторами, создает естественный сквозняк, принимает холодный душ.