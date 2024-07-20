Почему возникает запах изо рта и как от него избавиться

Эксперты раскрыли причины запаха изо рта и дали советы, как предотвратить его появление, сообщает издание «Горящая изба».

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Запах изо рта называется галитоз, от него страдают около 60% людей во всем мире. Он появляется иногда у всех, и это считается вариантом нормы. Например, это может произойти после того, как вы съели что-то с резким запахом или выкурили сигарету.

Если же запах бывает часто, это может быть симптомом серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта или полости рта. В этом случае необходимо обратиться к врачам, а начать лучше с похода к стоматологу.

Возможные причины запаха изо рта

Этот недуг никогда не бывает самостоятельным явлением и сопровождается такими симптомами, как сухость во рту, налет на языке, зубах и деснах, металлический привкус во рту.

Врачи перечислили несколько причин галитоза:

Еда. После приема пищи ее часть остается на зубах и, если ее не вычистить, в ротовой полости размножаются бактерии. Но некоторые продукты могут вызвать запах изо рта даже при условии соблюдения гигиены. К ним относятся брокколи и белокочанная капуста.

После приема пищи ее часть остается на зубах и, если ее не вычистить, в ротовой полости размножаются бактерии. Но некоторые продукты могут вызвать запах изо рта даже при условии соблюдения гигиены. К ним относятся брокколи и белокочанная капуста. Нехватка слюны. Если ее недостаточно, то она не может справиться с теми самыми остатками пищи во рту.

Если ее недостаточно, то она не может справиться с теми самыми остатками пищи во рту. Болезни полости рта или нерегулярная гигиена. Если редко чистить зубы, на них образуется налет. С временем налет образуется и на деснах. При игнорировании проблемы может быть поражена костная ткань – возникнет парадонтит.

Если редко чистить зубы, на них образуется налет. С временем налет образуется и на деснах. При игнорировании проблемы может быть поражена костная ткань – возникнет парадонтит. Прочие заболевания. Запах изо рта может появиться при хроническом тонзиллите, искривлении носовой перегородки, риносинусите, заболеваниях пищевода и ГЭРБ.

Запах изо рта может появиться при хроническом тонзиллите, искривлении носовой перегородки, риносинусите, заболеваниях пищевода и ГЭРБ. Алкоголь и курение. Никотин увеличивает количество бактерий во рту, и многие курильщики жалуются на запах тухлого яйца. Алкоголь же вызывает сухость во рту и меняет тип дыхания.

Как понять, есть ли запах изо рта

Это довольно сложно, но можно подышать в ладони или понюхать зубную нить после использования. Кроме того, честно спросите об этом другого человека - стоматолога, близкого друга или родственника.

Для того, чтобы замаскировать запах, специалисты советуют пожевать жвачку, выпить чашку зеленого чая или съесть кусочек мяты либо розмарина.