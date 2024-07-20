Фитнес-тренеры посоветовали, что есть при похудении

Фитнес-тренеры рассказали, что и как есть при похудении. Основными показателями пищевой ценности являются белки, жиры и углеводы.

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Углеводы

Есть простые и сложные углеводы. Первые увеличивают количество сахара в крови и легко усваиваются. Из-за этого снижается метаболизм, увеличиваются жировые отложения. Вторые состоят из множества разных элементов. Энергия от сложных углеводов дает длительное насыщение.

При похудении нужно употреблять больше сложных углеводов. Но от простых тоже не советуют отказываться, особенно перед тренировками. Нужно придерживаться соотношения 70 сложных/30 простых углеводов. Первые содержатся в гречке, рисе, макаронах из твердых сортов. Для разнообразия нужно добавлять киноа и булгур, написал портал «Мое. Воронеж».

Белки

Рекомендуется есть животные белки: рыбу, курицу и яйца и молочные продукты. Нужно обращать внимание на соотношение белков и жиров.

Жиры

Делятся на животные и растительные. Нужно придерживаться соотношения 60/40 в пользу растительных. Лучшим источником является оливковое масло. Животные содержатся в мясе, сливочном масле, сметане, сырах, сливках.

Вице-чемпион Воронежской области по бодибилдингу Роман Аксенов посоветовал делать упор на продукты с низким гликемическим индексом. Это в основном гречка. Нужно также употреблять в пищу овощи, мясо.

По словам фитнес-модели, тренера Екатерины Яицких, в приоритете красное мясо, яичный белок, морепродукты. Нужно добавлять также небольшое количество медленных углеводов (макароны из твердых сортов пшеницы, крупы), жиры (авокадо, орехи, масло).

Специалисты советуют расставаться с лишними килограммами без вреда для здоровья.