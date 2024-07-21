Мозг: как он устроен и каким образом можно сохранить его активность

В воскресенье, 21 июля, завершается неделя, посвященная сохранению здоровья головного мозга. О том, как он устроен и каким образом можно сохранить его активность, рассказала клинический психолог областной наркологической больницы Марина Дасайкина. Материал опубликован на странице Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Врач привела несколько фактов. Так, объем головного мозга человека вместе с мягкой оболочкой обычно на 10-16% меньше, чем вместимость черепа, а масса составляет в среднем 1 320 граммов. В каждой из из 5 долей много сложных по структуре и функциям отделов с уникальной морфологией.

В мозге находится 30-40 млрд нейронов, которые обладают электрической активностью. Именно они получают и передают сигналы, согласовывая работу всех органов и систем организма.

До 30-летнего возраста масса мозга увеличивается, затем 15-20 лет остается постоянной и далее начинает снижаться. После 50 лет она ежегодно уменьшается на 3 грамма, при этом теряется примерно несколько тысяч нейронов. Этот процесс называется возрастной инволюцией.

Врач предупредила: нейродегенеративные процессы значительно ускоряются, если человек принимает алкоголь. Этиловый спирт под влиянием ферментов печени превращается в ацетальдегид. Продукты распада быстро всасываются в кровь и, попадая в мозг, проникают внутрь клеток.