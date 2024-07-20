Бедная пища способствует набору лишнего веса

В период стресса люди склонны переходить на продукты, в которых содержатся простые углеводы. Такая еда становится неосознанным способом «облегчить душевные страдания». Речь идёт, в частности, о макаронах и сладкой газировке. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала врач, психолог Лидия Ионова.

«Да, действительно, бедная пища приводит к лишнему весу. И первые исследования были ещё в кризис 2008 года, всемирный кризис. И тогда немцы первые сделали исследование, когда выяснили, что да, вот кризис, люди начинают есть простые углеводы, макароны, сладкую газировку. И почему они едят? Не только потому, что еда — удовольствие, но и потому, что еда —это неосознанный способ справиться со стрессом. Потому что, когда мы едим, у нас активизируется такая вегетативная нервная система, которая называется парасимпатическая, и она — антагонист той самой нервной системы симпатической, которая автоматически у нас срабатывает на стрессе. И выделяется огромное количество гормонов стресса в тело человека, и человек страдает. Вот если он осознанно не применяет непищевые способы совладания со стрессом, то еда остаётся единственной волшебной таблеткой хоть немножечко облегчить свои душевные, в первую очередь, страдания».



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