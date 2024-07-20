Гастроэнтеролог перечислил плюсы и минусы яичной диеты

Яичная диета помогает быстро сбросить вес без потери мышечной массы. Кому это подходит и есть ли противопоказания, рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов.

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Рекомендуется употреблять вареные яйца, так как они содержат меньше калорий. Однако можно готовить яичницу-болтунью или омлет с оливковым маслом.

— В них очень мало углеводов, но они являются отличным источником высококачественного белка, который необходим для роста и восстановления тканей, — подчеркнул Логинов.



Яйца содержат витамины A, D, E, B12, а также минералы, такие как железо, цинк, селен, кальций, медь, йод, калий, фосфор. Однако этот продукт содержит много холестерина. Их чрезмерное потребление повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Диета противопоказана беременным и кормящим женщинам, а также детям и подросткам, передает «Чемпионат».

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