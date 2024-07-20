Четыре упражнения для ягодиц — эффект за пару недель

Поддерживать форму необходимо даже в самый разгар лета. Фитнес-тренер Александра Меньшова подсказала самые эффективные упражнения для области ягодиц и бедер. Пляж сойдет с ума от ваших форм!

Сложный присед

Встаем на колени, важно, чтобы они упирались в жесткую поверхность. Тянем правое колено к животу, ставим стопу на пятку. Повторяем со второй ногой. Вы должны оказаться в приседе. Не поднимаясь, возвращаемся в исходное положение. Повторяем 10 раз.

Упражнение со стулом

Поворачиваемся спиной к стулу. Заводим ногу назад, носком цепляемся за край стула. Вторую ногу в это время удерживаем в выпаде. Медленно прогибайте ногу на стуле, затем возвращаемся в исходную позицию. Повторяем 10—15 раз. Александра: «Держите спину прямо, чтобы не оказывать ненужное давление на поясницу».

Махи

Встаем на четвереньки. Следите, чтобы ладони находились строго под плечами, иначе есть риск неправильно перераспределить нагрузку. Поднимаем выпрямленную ногу до высоты корпуса, не выше. Опускаем ногу и повторяем со второй. Наш эксперт предупреждает, что поднятие ноги выше корпуса грозит серьезными проблемами с поясничным отделом, будьте осторожны.

Махи в сторону

В дополнение к предыдущему упражнению важно выполнить и боковые махи, которые проработают ягодичную мышцу полностью. Встаем на четвереньки, выпрямляем спину, смотрим перед собой. Медленно поднимаем ногу вбок, при этом напрягаем ягодицы. Делаем махи 15 раз. Повторяем по аналогии со второй ногой.