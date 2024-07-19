Шесть типичных летних ошибок, которые могут подорвать здоровье

Лето кажется лучшим временем года только в холода: на деле вместо долгожданного тепла нередко приходит изнурительная жара, фанатов у которой немного. Чтобы взять от этого сезона лучшее и не навредить здоровью, важно не допускать следующих ошибок.

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Игнорировать крем от загара

Пора усвоить разницу раз и навсегда — крем для загара не защищает кожу в полной мере, а потому едва ли защитит кожу от повреждений, если вы проведете на солнце целый день. Поступать так не рекомендуется, но во всяком случае используйте солнцезащитный крем с высоким фактором защиты (с SPF не менее 30) — таким образом, вам, вероятно, удастся не «сгореть» под палящими лучами и минимизировать риски.

Терпеть жажду

Если вы чувствуете, что сильно хотите пить — вы уже обезвожены, поэтому терпеть это состояние опасно, тем более в адскую жару. Важно пить достаточное количество жидкости время от времени, чтобы восполнять потери влаги. Не выходите на улицу без бутылки воды — не всегда в условиях города вы можете оперативно пополнить запасы жидкости, например, если едете в общественном транспорте.

Не учитывать прогноз погоды

Когда температура воздуха бьет рекорды — не стоит халатно относиться к прогнозу погоды, ведь речь идет о вашем здоровье. Чтобы минимизировать риск солнечного удара, планируйте активности исходя из температуры воздуха. Это не значит, что нужно оставаться дома. Но в плюс 40 будет безопаснее провести тренировку в спортзале с кондиционером, а не на солнечной спортплощадке.

Загорать в обеденное время

Обычно температура воздуха достигает максимума примерно в полдень и спадает лишь после 15 часов дня. В это же время солнце максимально активно. Даже если вы находитесь на пляжном отдыхе и не хотите сидеть в четырех стенах — проводите обеденное время в тени. Вы и так, вероятно, получите избыток ультрафиолетового излучения. Кроме того, эксперты советуют делать перерывы, если вы долго находитесь на солнце, в любое время дня.

Пить алкогольные напитки

Холодное пиво и ледяные коктейли могут показаться особенно желанными в летний день, но пить алкоголь в жару — большая ошибка. Спиртное приводит к обезвоживанию, и это не то, что вам нужно в жаркий день. Кроме того, желание выпить чего-нибудь «эдакого» чаще всего пропадает, если вы попьете обычной воды. В отличие от алкоголя она по-настоящему избавит от жажды без побочных эффектов.

Забывать о клещах

Важно помнить, что клещи и переносимые ими заболевания — это не страшилка с агитплаката, а реальная угроза, которая особенно актуальна в некоторых регионах. Используйте специальные средства и не пренебрегайте осмотром. К счастью, не все клещи переносят опасные инфекции, но в случае обнаружения насекомого на теле лучше сдать его на анализ, вместо того чтобы надеяться на везение и счастливый случай.

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