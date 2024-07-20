Какие привычки провоцируют сахарный диабет

Сахарный диабет появляется не от избытка сахара, а от набора лишнего веса, так как из-за него возникает инсулинорезистентность — отсутствие реакции на инсулин у клеток организма. О трех привычках, которые могут привести к возникновению сахарного диабета, в беседе с РИА Новости рассказала эндокринолог Кристина Ширяева.

По ее словам, первой привычкой является калорийное питание. Из-за большого количества жиров и углеводов в рационе сильно замедляется обмен веществ, что приводит к сбоям в организме и набору веса.

«Сейчас в продуктах содержится очень много скрытых сахаров, трансжиров, они способствуют отложению лишнего жира в организме. Не стоит забывать и про алкоголь: он провоцирует набор лишнего веса из-за избытка калорий», — заметила эксперт.



Второй вредной привычкой, ведущей к диабету, она назвала заедание стресса. Ширяева напомнила, что при стрессе запускается синтез кортизол, который и так приводит к повышению глюкозы в крови. В этом случае дополнительные сладости, которые помогают заглушить эмоции, лишь усугубят состояние.

Последняя привычка, провоцирующая возникновение обозначенного заболевания, заключается в малоподвижном образе жизни. Невозможность сжечь достаточное количество калорий за день также приводит к набору весу, а значит, повышает риск развития сахарного диабета, подытожила врач.

Ранее врач Герман Гандельман заявил, что хумус препятствует развитию сахарного диабета. По его словам, это связано с содержащимся в нем марганцем.