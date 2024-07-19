Этот фрукт несовместим с популярными лекарствами

Этот богатый витамином С фрукт к тому же завсегдатай многих диет — в том числе рациона, на котором, как считается, похудела Маргарет Тэтчер. Но несмотря на всю его пользу, с некоторыми медикаментами он абсолютно несовместим. Речь о грейпфруте — имейте в виду, что его нужно включать в меню во время лечения с большой осторожностью.

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«Известно, что грейпфрут и грейпфрутовый сок препятствуют усвоению статинов, которые используются для снижения уровня холестерина. Соединение, содержащееся в грейпфруте, конкурирует с ферментом в нашей печени, который необходим для метаболизма таких препаратов», — объяснила диетолог Сара Гормачеа в интервью HuffPost.



Размер потенциально опасной порции цитруса зависит сразу от нескольких факторов, поэтому в процессе лечения следует проконсультироваться с врачом. Тем не менее специалисты считают, что даже одного целого грейпфрута или стакана грейпфрутового сока достаточно, чтобы вызвать негативное взаимодействие с определенными видами лекарств.

«Грейпфрут также может негативно взаимодействовать с препаратами, разжижающими кровь. Это может привести к повышению уровня препарата в организме, увеличивая риск побочных эффектов или токсичности», — считает диетолог Мария Эмерик.



Кроме того, исследования показывают, что грейпфрут может вмешиваться в работу некоторых других видов лекарств — может быть нежелательно совмещать его употребление с приемом медикаментов для коррекции кровяного давления, контроля сердечного ритма или настроения, несмотря на то что фрукт, по словам экспертов, совместим с большинством антидепрессантов.