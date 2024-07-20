Роспотребнадзор: укроп спасает от метеоризма

Специалисты областного Роспотребнадзора сообщили о влиянии укропа на организм. Эта универсальная приправа стимулирует выведение желчи и спасает от метеоризма, сообщает «Медздрав.Инфо».

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Как отмечается, укроп богат витаминами С, В1, В2, В6, фолиевой кислотой, бета-каротином, марганцем, калием, цинком, кальцием, фосфором и другими полезными для организма веществами. Он помогает восполнить дефицит витаминов и микроэлементов, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, стимулирует выведение желчи, а также способствует устранению метеоризма.

Помимо этого, укроп обладает мочегонными свойствами и поддерживает иммунную систему. Нередко его используют в косметологии. На основе зелени делают лосьоны, шампуни и маски для лица. Однако укроп нельзя употреблять в больших количествах людям, страдающим гипертонией, его непереносимостью и беременным женщинам.