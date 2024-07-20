Названы эффективные упражнения для мужского здоровья

Регулярные физические упражнения способны поддерживать и улучшать сексуальную функцию у мужчин. Об этом изданию Марина Попова.

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По ее словам, упражнения способствуют правильному регулированию тестостерона и эстрогена в организме, а также помогают сжигать лишний жир, что положительно влияет на половую функцию у мужчин.

Упражнения улучшают кровоснабжение в тканях полового члена у мужчин, помогают поддерживать в норме или повысить уровень тестостерона Марина Попова врач-уролог



Наиболее эффективные упражнения для поддержания сексуальной функции у мужчин — подъем тазовой части от пола, наклоны спины в положении стоя, вращение бедрами, приседания, «ножницы», отжимания и подъем прямых ног.

Попова подчеркнула, что интенсивность упражнений следует повышать постепенно, однако эффект от них будет виден только при регулярности нагрузок — в идеале упражнения необходимо выполнять каждый день, особенно в том случае, если у вас сидячая работа. При этом не стоит чересчур нагружать свой организм, поскольку тяжелые тренировки ухудшают кровообращение нижних конечностей и могут оказать негативное влияние на половую функцию.

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