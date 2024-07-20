Секрет красоты и молодости: какие ягоды нужно есть

Правильное питание помогает сохранить здоровое тело до глубокой старости. При этом оно поддерживает и ментальное здоровье. Вот какие фрукты и ягоды стоит ввести в свой рацион.

Врач Зухра Павлова рекомендует есть чернику, ведь она улучшает зрение и работу мозга. Она богата антиоксидантами, поддерживающими организм. Тем временем арбуз очищает почки и дает организму жидкость. Кроме того, стоит есть клубнику, голубику и малину.

Фрукты содержат много клетчатки и полезных сахаров, что делает их гораздо лучшим десертом, чем шоколад, — сказала Павлова.



Вместе с тем она посоветовала отказаться от фастфуда, алкоголя и другой вредной пищи. Добавьте в свою жизнь прогулки на свежем воздухе и спорт.

Ранее врач-дерматолог Александра Филева рассказала, что нет научных доказательств того, что гимнастика для лица полезна. Ученые не проводили масштабных исследований об эффективности фейсфитнеса — они обнародовали только результаты экспериментов, участниками которых стали максимум несколько десятков человек, а оценка результатов была субъективной.