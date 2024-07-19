Какие июльские ягоды богаты витаминами

Эксперт Лаборатории «Гeмотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что все июльские ягоды по-своему полезны.

В разговоре с «Газетой.Ru» врач объяснила, что такие ягоды, как жимолость, клубника, черника, ежевика, малина, вишня и смородина в первую очередь полезны благодаря содержанию в них витамина С, который благотворно влияет на иммунитет.

Кроме того, в жимолости содержится большое количество веществ, оказывающих противовоспалительное действие, в клубнике и малине — полезные для сердца витамины группы В, а в ежевике — витамины А и Е для здоровья кожи и остроты зрения.

«Также в ягодах содержится много пищевых волокон, которые улучшают пищеварение», — добавила Кашух.



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