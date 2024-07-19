Диетолог рассказал, что отказ от соли не влияет на гипертонию

Диетолог Тим Спектор заявил, что отказ от соли не гарантирует снижение артериального давления. Его слова приводит Daily Mirror.

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Диетолог отметил, что его организм почти не отреагировал на исключение соли из рациона. По словам специалиста, это почти не влияет на гипертонию.

«На самом деле калий дает больше пользы, чем отказ от соли. Поэтому следует есть больше продуктов с высоким содержанием калия», — сказал Спектор.



В июле ученые из Университета Далхаузи (Канада) обнаружили, что замена сидения легкими или умеренными физическими нагрузками снижает риск развития гипертонии у женщин в пожилом возрасте, для здоровья сердца мужчин больше подходят интенсивные тренировки.

До этого доктор медицинских наук и специалист в области клинической фармакологии Барселонского университета рассказал, что женщинам с ожирением, повышенным кровяным давлением, определенными видами мигрени и цереброваскулярными заболеваниями нужно избегать приема противозачаточных таблеток.

Ранее врач рассказал, какие продукты снижают давление и защищают от деменции.