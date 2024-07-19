Врач назвал снижающие риск рака почки привычки

Заподозрить рак почки можно, среди прочего, по постоянно повышенному давлению, рассказал уролог, онколог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Михаил Странадко. Главные причины развития смертельно опасного заболевания, а также привычки, снижающие риск его возникновения, врач назвал «Ленте.ру».

По словам Странадко, рак почки развивается из-за ожирения, курения, приема нестероидных противовоспалительных средств. Также в зоне риска находятся диабетики и люди с вирусным гепатитом. Кроме того, риск рака почки выше у тех людей, у чьих родственников было это заболевание, добавил доктор.

Онколог обратил внимание на то, что многие образования почки не проявляют себя до поздних стадий заболевания. В большинстве случаев рак почки обнаруживают во время обследований по поводу других болезней — на УЗИ или КТ. При этом в общем анализе мочи нередко обнаруживают кровь.

Клинические симптомы, такие как боль в боку, кровь в моче и пальпируемое образование в брюшной полости встречаются лишь в каждом десятом случае и связаны с агрессивным течением болезни и поздней стадией. Чаще у пациентов присутствуют снижение массы тела, анемия, повышенное давление, - Михаил Странадко, онколог, уролог



Доктор также назвал меры профилактики для снижения риска развития рака почки. Он рекомендовал нормализовать вес, стабилизировать артериальное давление и отказаться от курения. Ряд исследований рекомендует добавлять в рацион овощи семейства капустных, чтобы снизить риск рака.

Ранее онколог Фатима Тамаева оценила возможность снизить риск развития рака с помощью витаминов. По ее словам, некоторые витамины, включая витамины С и А, не только защищают организм от старения, но и минимизируют риск развития онкологического заболевания.