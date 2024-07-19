Побочные эффекты: вот что произойдет, если съесть слишком много черники

Черника считается настоящим суперпродуктом благодаря содержащимся в ней витаминам и антиоксидантам. Но, как практически со всеми продуктами, с этой ягодой стоит быть осторожнее, поскольку её переизбыток может вызвать побочные эффекты.

© Чемпионат.com

Черника содержит множество минералов, таких как калий, кальций и магний, что делает её полезной для костей, зубов и мышц. Также ягода богата витаминами B1, B2 и B6, которые укрепляют иммунную систему, кроветворение и нервы. Черника содержит витамин С, действующий как антиоксидант против так называемых свободных радикалов и предотвращающий старение кожи.

Антоциан, синий пигмент ягоды, способен улучшить память, регулировать уровень холестерина и оказывает противовоспалительное действие.

Между тем черника богата углеводами, клетчаткой и фруктозой. Содержание последнего, в частности, составляет около 7 граммов на 100 граммов, сравнительно большое количество — например, клубника содержит лишь около половины этого количества.

Чрезмерное употребление фруктозы может привести к повышению уровня сахара в крови. После такого скачка показания так же быстро падают, что может спровоцировать тягу к еде, а в долгосрочной перспективе — увеличение веса.

Кроме того, большое количество клетчатки в сочетании с содержащимися в чернике дубильными веществами может иметь нежелательные побочные эффекты. Сюда входит слабительный эффект, ощущение полноты, метеоризм или даже диарея.

По мнению экспертов, от 75 до 100 граммов ягоды в день совершенно безвредны и очень полезны для здоровья.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.