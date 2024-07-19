Раскрыты способы снизить риск всех видов рака

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что примерно 40 процентов всех случаев рака можно предотвратить, изменив образ жизни. Способы сделать это доктор назвала в своем Telegram-канале.

Павлова объяснила, что больше всего здоровье губят вредные привычки — курение (даже пассивное) и злоупотребление алкоголем. По ее словам, отказ от табака способен предотвратить 19,3 процента всех случаев рака, и особенно легкого, бронхов, гортани, пищевода и мочевого пузыря.

Отказ от алкоголя позволит снизить вероятность развития всех видов рака на 5,4 процента, добавила эндокринолог. При этом риск развития рака гортани снижается на 45 процентов, полости рта — на 50 процентов, рака печени — на 23 процента и рака молочной железы — на 16 процентов.

Если избегать чрезмерного УФ-излучения и мазать кожу специальными защитными кремами, то можно предотвратить более 90 процентов случаев меланомы, - Зухра Павлова, эндокринолог



Рак желудка, тела матки, пищевода и почек более чем в десяти процентах случаев возникает из-за малоподвижного образа жизни, отметила доктор медицинских наук. Поэтому она призвала регулярно заниматься физической активностью (подойдет даже обычная быстрая ходьба).

Ожирение как следствие нездорового образа жизни и наличия вредных привычек также провоцирует развитие некоторых распространенных видов рака, подчеркнула доктор. По ее словам, снизив вес, реально значительно сократить риск развития рака печени, почек, тела матки и желчного пузыря.

Ранее Павлова заявила о разрушительном воздействии жары на психику. По словам врача, в жаркую погоду людям сложно сдерживать агрессию, а мыслительные реакции становятся заторможенными.