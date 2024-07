Сколько кофе нужно пить, чтобы получить пользу

Появляется всё больше доказательств, что ежедневная доза кофеина приносит пользу организму человека.

Если говорить прямо, то кофеин — это на самом деле наркотик. Как и многие наркотики, в правильной дозе он оказывается полезен.

Исследования показывают, что несколько чашек кофе или чая в день помогают защититься от диабета и некоторых форм рака. Если вы не переборщите с дозировкой, то станете более внимательными, у вас улучшится настроение. Но если выпьете слишком много напитка, то станете беспокойным, получите тремор, нарушение сна.

По данным Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США и Европейского управления по безопасности пищевых продуктов, 400 мг кофеина в сутки (около двух-трёх кружек фильтрованного кофе) не вызовет проблем у здоровых взрослых.

Чтобы кофеин не повлиял на ваш сон, важно прекращать его приём в определённое время. Согласно одному отчёту учёных, вам нужно выпить последнюю кружку чая или кофе за 8 часов и 48 минут до того, как ляжете спать. Однако если вы принимаете предтренировочную добавку с кофеином, то её нужно принимать не позднее, чем за 13 часов 12 минут до сна.

Но проблема ещё заключается в том, что некоторые из нас более чувствительны к кофеину, чем другие. То, насколько долго он находится в организме, тоже варьируется. Период полураспада этого вещества у взрослого составляет 3−7 часов.

Исследование, проведенное под руководством Корнелиса и опубликованное в Scientific Reports, показывает, что имеющаяся у нас версия гена CYP1A2 влияет на количество кофе, которое мы употребляем, гораздо сильнее, чем наша чувствительность к горькому вкусу.

Люди с версией CYP1A2, которые имеют быстрый метаболизм, пьют кофе больше. Тесты показывают, что у таких людей уровень кофеина в крови ниже.

Кофеин всё чаще сейчас используется как легальное средство повышения производительности в соревновательных видах спорта. Наибольшее влияние его наблюдается в видах спорта, связанных с выносливостью. Кофеин помогает сокращению мышц и действует как обезболивающее.

Также было проведено большое количество исследований, согласно которым кофеин повышает когнитивные способности. Выяснилось, что доза до 300 мг помогает оставаться сосредоточенным дольше. Некоторые исследования также показывают, что в долгосрочной перспективе кофеин улучшает память, но доказательства этого неоднозначны.

В обзоре, опубликованном в The New England Journal of Medicine в 2020 году, отмечается, что регулярное употребление кофе снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, заболеваний печени и некоторых форм рака (рак печени).

